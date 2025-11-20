Ronaldo – Bồ Đào Nha sắp có vé dự World Cup: Cơn đau đầu dễ chịu của Martinez

Ronaldo, sau tấm thẻ đỏ trực tiếp đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế, đã đẩy Bồ Đào Nha vào thế khó trong cuộc đua giành vé dự World Cup 2026. “Cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Roberto Martinez trong việc lựa chọn nhân sự giờ đây đã trở thành một cuộc khủng hoảng thực sự, buộc thế hệ vàng phải chứng tỏ bản lĩnh khi không có người đội trưởng huyền thoại.

Bối cảnh éo le: Từ con đường bằng phẳng đến bờ vực thẳm

Hành trình của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu vốn được dự báo sẽ tương đối suôn sẻ. Với đội hình được định giá hàng tỷ euro, “Selecao châu Âu” được kỳ vọng sẽ dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng F. Thực tế, họ đã khởi đầu ấn tượng với những chiến thắng liên tiếp, cho đến khi cú sảy chân định mệnh trên sân Aviva của Ireland đã thay đổi tất cả.

Vòng loại World Cup 2026: Cú sảy chân không tưởng trước Ireland

Trước chuyến làm khách đến Dublin, Bồ Đào Nha chỉ cần một kết quả hòa là gần như chắc chắn có vé bay thẳng đến World Cup 2026. Tuy nhiên, một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra. Thầy trò Roberto Martinez đã có một trận đấu dưới sức, bế tắc trong tấn công và lỏng lẻo trong phòng ngự, để rồi nhận thất bại chung cuộc 0-2.

Troy Parrott đã trở thành người hùng Ireland với một cú đúp, nhấn chìm Bồ Đào Nha trong sự thất vọng. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi trận ấn tượng mà còn đẩy họ vào thế phải quyết đấu ở lượt trận cuối cùng để tự định đoạt số phận của mình. Bầu không khí lạc quan ban đầu đã nhanh chóng bị thay thế bởi sự lo lắng và áp lực nặng nề.

Tình thế Bồ Đào Nha ở bảng F trở nên phức tạp. Dù vẫn giữ ngôi đầu bảng, họ buộc phải thắng Armenia ở lượt trận cuối cùng để chắc suất đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả của cặp đấu còn lại giữa Hungary và Ireland.

Một kết quả hòa hoặc thua có thể đẩy họ vào kịch bản phải so kè hiệu số bàn thắng bại, hoặc tệ hơn là phải tham dự vòng play-off đầy may rủi. Từ vị thế của kẻ thống trị, Bồ Đào Nha bỗng nhiên thấy mình đứng trước nguy cơ lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Bồ Đào Nha đã nhận thất bại 0-2 trước Ireland

Tấm thẻ đỏ định mệnh và tương lai bất định của Ronaldo

Trong hoàn cảnh đội nhà đang gặp khó khăn, vai trò thủ lĩnh của Cristiano Ronaldo được kỳ vọng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, chính anh lại là người đẩy các đồng đội vào thế khó hơn.

Phút 59 trận đấu, sau một pha tranh chấp trong vòng cấm, Ronaldo đã có hành động thúc cùi chỏ vào lưng hậu vệ Dara O’Shea phía Ireland. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông đã thay đổi quyết định và rút thẻ đỏ trực tiếp, lần đầu tiên trong 226 trận khoác áo đội tuyển quốc gia của siêu sao 40 tuổi.

Phản ứng của Ronaldo sau đó càng làm tình hình trở nên căng thẳng. Anh bĩu môi, vỗ tay mỉa mai và có những lời qua tiếng lại với HLV Ireland trên đường rời sân. Hành động này không chỉ cho thấy sự thất vọng và bất lực của cá nhân anh mà còn tạo ra một hình ảnh không đẹp, gây ra nhiều tranh cãi trên truyền thông.

Báo chí Bồ Đào Nha thậm chí đã chỉ trích gay gắt thái độ của người đội trưởng, cho rằng anh “nên cảm thấy xấu hổ”. Tấm thẻ đỏ này không chỉ khiến Bồ Đào Nha phải chơi thiếu người trong hơn 30 phút cuối trận mà còn khiến Ronaldo chắc chắn vắng mặt ở trận đấu quyết định với Armenia.

Nỗi lo lớn hơn là án treo giò Ronaldo có thể kéo dài hơn một trận. Theo quy định của FIFA, hành vi bạo lực có thể bị phạt từ 1 đến 3 trận. Nếu bị treo giò nhiều hơn một trận, án phạt sẽ được chuyển sang các trận đấu tiếp theo, có thể là vòng play-off hoặc thậm chí là những trận đầu tiên vòng chung kết World Cup 2026, nếu Bồ Đào Nha giành vé.

Ronaldo đã nhận 1 tấm thẻ đỏ trực tiếp

Roberto Martinez và cơn đau đầu mang tên Ronaldo

Kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez đã phải đối mặt với câu hỏi lớn về vai trò Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 40, CR7 không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng tầm ảnh hưởng, kinh nghiệm và khát khao của anh vẫn là điều không thể phủ nhận.

Sự tin tưởng tuyệt đối vào một huyền thoại

Bất chấp những tranh cãi về tuổi tác và phong độ, Martinez luôn dành sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối cho Ronaldo. Ông nhiều lần khẳng định Ronaldo là một cầu thủ “rất và rất quan trọng” với đội tuyển.

Ngay cả sau tấm thẻ đỏ tai hại trước Ireland, Martinez vẫn lên tiếng bảo vệ học trò, cho rằng quyết định từ trọng tài là quá nặng tay và hành động của Ronaldo không phải là bạo lực. Ông chia sẻ rằng Ronaldo liên tục bị các hậu vệ đối phương kèm chặt và va chạm, và tình huống đó chỉ là một nỗ lực để tìm kiếm khoảng trống.

Martinez luôn đặt trọn niềm tin vào CR7

Xây dựng lối chơi quanh Ronaldo hay vì tập thể?

Sự tin tưởng của Martinez là rõ ràng, nhưng nó cũng đặt ra một bài toán chiến thuật phức tạp. Việc có Ronaldo trên sân đồng nghĩa với việc lối chơi Bồ Đào Nha phải có những điều chỉnh nhất định.

Câu hỏi đặt ra là liệu Martinez nên tiếp tục xây dựng lối chơi xoay quanh khả năng dứt điểm siêu hạng từ Ronaldo, hay nên hướng tới một hệ thống linh hoạt, giàu năng lượng hơn với các nhân tố trẻ? Đây chính là cốt lõi của “cơn đau đầu”.

Một mặt, gạt bỏ chân sút đã ghi tới 135 bàn cho đội tuyển quốc gia là một sự lãng phí không tưởng. Mặt khác, việc quá phụ thuộc vào anh có thể làm giảm đi sức mạnh tổng thể và sự biến hóa trong lối chơi của đội tuyển đang sở hữu quá nhiều tài năng tấn công khác. Trận thua trước Ireland, nơi Ronaldo tỏ ra khá đơn độc và không thể tạo ra sự khác biệt, là minh chứng cho thấy bài toán này vẫn chưa có lời giải hoàn hảo.

Quản trị phòng thay đồ: Cân bằng giữa cái tôi và sức mạnh tập thể

Ngoài chiến thuật, việc quản trị phòng thay đồ cũng là thách thức lớn. Ronaldo là biểu tượng, một cái tôi khổng lồ. Sự hiện diện của anh có sức ảnh hưởng to lớn đến tinh thần và sự tự tin toàn đội.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha hiện tại không thiếu những ngôi sao hàng đầu thế giới ở các câu lạc bộ lớn như Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao hay Joao Felix. Họ cũng có những cá tính và tham vọng riêng.

Nhiệm vụ Martinez là phải làm sao để cái tôi của Ronaldo hòa hợp với tập thể, để kinh nghiệm của anh dẫn dắt các đàn em thay vì tạo ra một khoảng cách. Ông phải đảm bảo rằng mọi cầu thủ đều cảm thấy mình quan trọng và có cơ hội thể hiện, tránh tình trạng “mọi đường bóng đều phải tìm đến Ronaldo”.

Ronaldo luôn thể hiện được vai trò của người đội trưởng

Dàn binh hùng tướng mạnh và những lựa chọn thay thế

Cơn đau đầu của Martinez sở dĩ được xem là dễ chịu bởi ông đang có trong tay một đội hình với chiều sâu đáng kinh ngạc, đặc biệt là trên hàng tấn công. Việc Ronaldo bị treo giò trong trận đấu sinh tử với Armenia, dù là tổn thất lớn về mặt biểu tượng, lại mở ra cơ hội để các ngôi sao khác bước ra ánh sáng và chứng tỏ giá trị của mình.

Các phương án tấn công khi vắng Ronaldo

Sự vắng mặt CR7 buộc Martinez phải tìm kiếm những giải pháp mới trên hàng công. May mắn cho ông, những lựa chọn thay thế đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Gonçalo Ramos: Tiền đạo PSG là một “số 9” điển hình, mẫu trung phong cắm mà Bồ Đào Nha đôi khi còn thiếu. Sự hiện diện của anh sẽ mang lại một điểm đến rõ ràng cho các đường tạt bóng và những pha tấn công trung lộ.

Rafael Leão: Ngôi sao AC Milan là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất thế giới hiện nay. Anh có thể mang đến sự đột biến và khó lường từ hành lang cánh trái, điều mà lối chơi của Ronaldo không còn thường xuyên tạo ra.

João Félix: Cầu thủ thuộc biên chế Barcelona là một nghệ sĩ sân cỏ thực thụ. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng tạo ra những đường chuyền quyết định của Felix sẽ giúp lối chơi Bồ Đào Nha trở nên mềm mại, sáng tạo hơn.

Có rất nhiều ứng viên để thay thế Ronaldo

Tương lai của hàng công Selecao châu Âu

Trận đấu với Armenia sẽ là bài test quan trọng cho tương lai hàng công Bồ Đào Nha. Một chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp họ giành vé đến World Cup mà còn là lời khẳng định về sức mạnh tập thể, về khả năng sống khỏe khi không có biểu tượng lớn nhất của mình. Nó sẽ chứng minh rằng “thế hệ vàng” này đã thực sự trưởng thành và sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.

Về lâu dài, đây là cơ hội để Martinez thử nghiệm và lắp ghép những mảnh ghép tấn công tốt nhất của mình. Sự kết hợp giữa tốc độ Leão, sự sáng tạo Felix và khả năng săn bàn Ramos có thể tạo ra một hàng công còn đáng sợ và khó lường hơn nữa. Việc tìm ra công thức tối ưu để kết hợp Ronaldo (khi anh trở lại) với dàn sao trẻ này sẽ là chìa khóa quyết định tham vọng của Bồ Đào Nha tại WC 2026.

Hướng tới World Cup 2026: Thách thức và Kỳ vọng

Mọi ánh mắt giờ đây đều đổ dồn về trận chiến sinh tử với Armenia. Đây không còn là 1 trận đấu thủ tục, mà là trận chung kết quyết định tấm vé trực tiếp đến Bắc Mỹ. Áp lực là cực lớn, nhưng đây cũng là lúc để bản lĩnh của một đội tuyển lớn lên tiếng. Họ cần phải chứng minh thất bại trước Ireland chỉ là tai nạn và họ đủ sức vượt qua nghịch cảnh.

Nếu thành công, World Cup 2026 gần như chắc chắn sẽ là vũ điệu cuối cùng của Ronaldo ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Khát khao chinh phục chiếc cúp vàng duy nhất còn thiếu sẽ là động lực khổng lồ cho anh và các đồng đội.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để “thế hệ vàng” Bồ Đào Nha khẳng định tham vọng của mình. Vượt qua thử thách cam go này sẽ là bước đệm hoàn hảo để họ hướng tới mục tiêu cao nhất tại ngày hội bóng đá thế giới.

Ronaldo rất kỳ vọng vào WC 2026 tới đây

Lời kết

Con đường đến World Cup 2026 của Bồ Đào Nha, tưởng chừng bằng phẳng, bỗng hóa chông gai sau buổi tối định mệnh ở Dublin. Tấm thẻ đỏ từ Cristiano Ronaldo đã biến “cơn đau đầu dễ chịu” của HLV Roberto Martinez thành một bài toán quản trị khủng hoảng đầy áp lực.