Nhận định Auxerre – Olympique Lyonnais vào lúc 21:00 ngày 23/11

Nhận định Auxerre – Olympique Lyonnais trong bối cảnh hai đội đang ở những vị thế hoàn toàn trái ngược trên bảng xếp hạng Ligue 1. Trận đấu diễn ra trên sân Stade de l’Abbé-Deschamps vào lúc 21:00 ngày 23/11 được dự báo sẽ là cơ hội để “Sư tử sông Rhone” tìm kiếm thêm ba điểm quan trọng, trong khi đội chủ nhà Auxerre phải nỗ lực hết mình để thoát khỏi nhóm nguy hiểm.

Đánh giá phong độ của Auxerre – Olympique Lyonnais

Phong độ thi đấu gần đây là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến cục diện trận đấu, và có sự khác biệt rõ rệt giữa màn trình diễn của Auxerre vs Olympique Lyonnais.

Phong độ Auxerre

Auxerre đang trải qua một giai đoạn đầy thử thách tại Ligue 1 khi liên tục nằm trong nhóm cuối bảng. Tính đến trước trận đấu này, đội chủ sân Stade de l’Abbé-Deschamps đang xếp ở vị trí thứ 18, một vị trí báo động cho cuộc chiến trụ hạng. Phong độ của họ gần đây không có dấu hiệu khởi sắc, với chuỗi trận không thắng kéo dài, trong đó có nhiều thất bại đáng tiếc.

Hàng công thi đấu thiếu hiệu quả trong khi hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm, khiến họ trở thành một trong những đội để thủng lưới nhiều nhất giải đấu. Lợi thế sân nhà dường như cũng không còn là điểm tựa vững chắc cho thầy trò huấn luyện viên Christophe Pélissier khi họ đã đánh mất nhiều điểm số quan trọng tại đây.

Auxerre đang chơi vô cùng tệ hại

Phong độ Olympique Lyonnais

Trái ngược với đối thủ, Olympique Lyonnais đang thể hiện một bộ mặt ổn định hơn và giữ một vị trí an toàn ở nửa trên bảng xếp hạng, cụ thể là hạng 7. Dù phải đối mặt với những thông tin gây sốc về tình hình tài chính, bao gồm khoản nợ khổng lồ và nguy cơ bị xuống hạng nếu không giải quyết được vấn đề vào cuối mùa, “Sư tử sông Rhone” vẫn cho thấy bản lĩnh trên sân cỏ.

Phong độ gần đây của họ khá tốt với những chiến thắng quan trọng, dù thỉnh thoảng vẫn có những kết quả không như ý như trận hòa trước Brest hay thua Real Betis ở đấu trường châu Âu. Dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện, Lyon vẫn là một tập thể được tổ chức tốt, sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến cao.

So sánh

Sự chênh lệch về vị thế trên bảng xếp hạng đã phản ánh rõ thực lực và phong độ của hai đội ở thời điểm hiện tại. Lyon vượt trội hơn hẳn về mọi mặt, từ chất lượng đội hình cho đến sự ổn định trong lối chơi. Lịch sử đối đầu cũng hoàn toàn nghiêng về phía đội khách.

Trong 31 lần gặp nhau gần nhất, Lyon đã giành tới 21 chiến thắng, trong khi Auxerre chỉ có được 3 lần hưởng niềm vui. Dù được chơi trên sân nhà, Auxerre vẫn bị đánh giá thấp hơn rất nhiều và được dự báo sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn trước một đối thủ đang khát khao điểm số để cạnh tranh một suất dự cúp châu Âu.

Bảng tỷ lệ kèo trận Auxerre – Olympique Lyonnais

Để mang đến cái nhìn tổng quan cho giới đầu tư, các nhà cái đã đưa ra những tỷ lệ kèo ban đầu cho cuộc đối đầu này. Dưới đây là bảng tỷ lệ tham khảo:

Bảng tỷ lệ kèo trận Auxerre – Olympique Lyonnais

Soi kèo châu Á Auxerre – Olympique Lyonnais

Với mức chấp từ 0.5 đến 0.75 trái, Lyon là lựa chọn an toàn hơn ở kèo châu Á. Đội khách có thành tích thắng kèo tốt trên sân khách, trong khi Auxerre lại thường xuyên gây thất vọng cho giới đầu tư ngay tại sân nhà của mình. Sự chênh lệch đẳng cấp khiến việc tin tưởng vào Lyon là hoàn toàn có cơ sở.

Dự đoán: Olympique Lyonnais -0.5

Soi kèo châu Âu Auxerre – Olympique Lyonnais

Kèo châu Âu cho thấy niềm tin lớn vào một chiến thắng cho đội khách. Tỷ lệ ăn cho cửa Lyon thắng (khoảng 1.93) thấp hơn đáng kể so với cửa Auxerre thắng hoặc hòa. Dựa vào phong độ hiện tại, một chiến thắng cho “Sư tử sông Rhone” là kịch bản có khả năng xảy ra cao nhất.

Dự đoán: Olympique Lyonnais thắng

Soi kèo Tài Xỉu Auxerre – Olympique Lyonnais

Mức kèo Tài Xỉu của trận đấu được ấn định quanh mốc 2.5 hoặc 2.75 bàn. Thống kê cho thấy, 6 trong 7 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với kết quả nổ Tài. Các trận đấu gần đây của Lyon cũng thường có nhiều bàn thắng được ghi.

Hàng công của Lyon vẫn hoạt động hiệu quả, trong khi hàng thủ của Auxerre lại là một trong những hàng thủ yếu kém nhất giải. Kịch bản một trận đấu cởi mở với nhiều bàn thắng là hoàn toàn có thể xảy ra. Do đó, lựa chọn cửa Tài được xem là có tiềm năng và hợp lý hơn trong trận đấu này.

Dự đoán: Tài 2.5

Dự đoán tỷ số Auxerre – Olympique Lyonnais

Dựa trên những phân tích sâu sắc về phong độ, lịch sử đối đầu và thực lực hiện tại của cả hai đội, một chiến thắng dành cho đội khách Olympique Lyonnais là điều được dự báo trước. Auxerre khó có thể tạo nên bất ngờ với màn trình diễn yếu kém trong thời gian qua.

Dự đoán: Auxerre 1-3 Olympique Lyonnais

Olympique Lyonnais sẽ có được 3 điểm quan trọng

>>>Xem thêm: Nhận định Wolfsburg – Bayer Leverkusen

Tổng kết

Trận đấu giữa Auxerre vs Olympique Lyonnais vào ngày 23/11, Xoilac dự báo sẽ là một cuộc đối đầu có sự chênh lệch lớn về mọi mặt. Olympique Lyonnais, với đẳng cấp và phong độ vượt trội, được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành lấy một chiến thắng thuyết phục ngay trên sân khách.