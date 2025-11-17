Nhận định Villarreal – Mallorca vào lúc 03:00 ngày 23/11, trận đấu được dự báo sẽ rất căng thẳng khi “Tàu ngầm vàng” đang khát khao tìm lại phong độ đỉnh cao trên sân nhà Cerámica, trong khi đó Mallorca lại đang có chuỗi trận bất bại đầy ấn tượng và không hề dễ bị bắt nạt. Liệu lợi thế sân nhà có giúp Villarreal giành trọn 3 điểm, hay Mallorca sẽ tiếp tục nối dài chuỗi ngày vui?

Đánh giá phong độ của Villarreal – Mallorca

Trước khi đi vào những phân tích chi tiết về kèo đấu, việc nhìn lại phong độ gần đây của cả Villarreal và Mallorca là vô cùng cần thiết để có cái nhìn tổng quan về sức mạnh và điểm yếu của mỗi đội.

Phong độ của Villarreal: Dần tìm lại sự ổn định

Villarreal đang cho thấy những dấu hiệu tích cực trong việc tìm lại phong độ đỉnh cao. Sau một giai đoạn có phần chệch choạc, “Tàu ngầm vàng” đã giành những chiến thắng quan trọng, đặc biệt là màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Rayo Vallecano với tỷ số 4-0. Lối chơi của Villarreal dưới thời HLV Marcelino đang dần trở nên toàn diện hơn ở cả mặt trận tấn công lẫn phòng ngự. Trong 3 trận thắng gần nhất, họ đã ghi tới 12 bàn và không để thủng lưới lần nào, một thành tích vô cùng ấn tượng.

Sân nhà Estadio de la Cerámica vẫn luôn là một điểm tựa vững chắc cho Villarreal. Họ luôn thi đấu đầy tự tin và có khả năng áp đặt thế trận trước các đối thủ. Lịch sử cũng ghi nhận những màn bùng nổ của Villarreal trên sân nhà, điển hình như việc từng ghi 4 bàn vào lưới Mallorca chỉ trong vòng 8 phút ở một trận đấu trước đây. Hiện tại, Villarreal đang đứng ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga với 26 điểm, cho thấy thực lực đáng gờm của họ trong cuộc đua top đầu.

Villarreal đang thi đấu khởi sắc hơn

Phong độ của Mallorca: Ngựa ô khó chịu

Bên phía đối diện, Mallorca đang là một “hiện tượng” thú vị của giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Jagoba Arrasate, đội bóng này đã có một sự lột xác ngoạn mục sau khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. Họ đang sở hữu chuỗi 9/10 trận bất bại gần nhất trên mọi đấu trường, một thành tích đáng nể.

Sự thay đổi trong chiến thuật, chuyển từ sơ đồ 5 hậu vệ sang 4 hậu vệ quen thuộc, đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp Mallorca thi đấu chắc chắn và hiệu quả hơn. Mặc dù vậy, họ sẽ phải đối mặt với tổn thất không nhỏ về mặt lực lượng khi hậu vệ trụ cột Pablo Maffeo vắng mặt vì chấn thương. Điều này có thể ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự biên của đội khách. Mallorca hiện đang xếp ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 12 điểm.

Bảng tỷ lệ kèo trận Villarreal – Mallorca

Để có cái nhìn chi tiết hơn về những nhận định của giới chuyên môn, chúng ta hãy cùng tham khảo bảng tỷ lệ kèo của trận đấu này.

Bảng tỷ lệ kèo trận Villarreal – Mallorca

Soi kèo châu Á Villarreal – Mallorca

Trên thị trường kèo châu Á, Villarreal được đánh giá cao hơn và chấp Mallorca với tỷ lệ từ -0.25 đến -0.5. Điều này hoàn toàn hợp lý khi “Tàu ngầm vàng” có lợi thế sân nhà và được đánh giá nhỉnh hơn về chất lượng đội hình. Lịch sử đối đầu gần đây cũng đang nghiêng về phía Villarreal, khi họ đã thắng 3 trong 6 lần gặp nhau gần nhất.

Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng Mallorca đang có phong độ rất cao và không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Lối chơi phòng ngự kỷ luật và phản công sắc bén của họ hoàn toàn có thể gây ra khó khăn cho đội chủ nhà. Việc lựa chọn Villarreal chấp -0.5 có thể là một phương án hợp lý, nhưng đòi hỏi đội chủ nhà phải nhập cuộc một cách tự tin và chủ động tấn công.

Dự đoán: Villarreal -0.5

Soi kèo châu Âu Villarreal – Mallorca

Lịch sử đối đầu và phong độ hiện tại đều ủng hộ “Tàu ngầm vàng”. Mặc dù Mallorca có thể gây ra những khó khăn nhất định, nhưng việc giành chiến thắng ngay tại “thánh địa” Cerámica là một nhiệm vụ không hề dễ dàng. Do đó, lựa chọn Villarreal thắng trong kèo châu Âu được xem là một sự lựa chọn tương đối an toàn.

Dự đoán: Villarreal thắng

Soi kèo Tài Xỉu Villarreal – Mallorca

Trận đấu giữa Villarreal và Mallorca được dự báo sẽ là một cuộc đối đầu giằng co và không có quá nhiều bàn thắng được ghi. Nhiều trận đấu gần đây giữa hai đội thường kết thúc với không quá 2 bàn thắng. Villarreal có thể sẽ chơi chậm và kiểm soát bóng, trong khi Mallorca sẽ tập trung vào việc phòng ngự chặt chẽ.

Với tỷ lệ kèo Tài Xỉu được đặt ở mức 2.25 – 2.5, lựa chọn Xỉu có vẻ là một phương án hợp lý. Khả năng trận đấu có ít bàn thắng là khá cao, đặc biệt khi cả hai đội đều sẽ thi đấu một cách thận trọng để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có.

Dự đoán: Xỉu 2.5

Dự đoán tỷ số Villarreal – Mallorca

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và tỷ lệ kèo, chúng tôi dự đoán một chiến thắng sát nút cho đội chủ nhà Villarreal.

Dự đoán tỷ số: Villarreal 1 – 0 Mallorca

Villarreal sẽ có chiến thắng tối thiểu trước Mallorca

Tổng kết

Cuộc đối đầu giữa Villarreal vs Mallorca hứa hẹn sẽ là một trận cầu đầy toan tính và hấp dẫn. Villarreal, với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang dần trở lại, Xoilac đánh giá cao hơn và có nhiều khả năng sẽ giành được chiến thắng. Tuy nhiên, họ không được phép chủ quan trước một Mallorca đang thi đấu đầy kỷ luật, hiệu quả.