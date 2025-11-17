Nhận định Liverpool – Nottingham Forest vào lúc 22:00 ngày 22/11

Nhận định Liverpool – Nottingham Forest lúc 22h00 ngày 22/11 hứa hẹn một trận cầu chênh lệch khi “Lữ đoàn đỏ” đang có phong độ cao được trở về sân nhà Anfield để tiếp đón một Nottingham Forest đang gặp khủng hoảng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Arne Slot giành trọn 3 điểm và củng cố vị trí trên bảng xếp hạng.

Vài nét về phong độ của Liverpool – Nottingham Forest

Bước vào cuộc đối đầu tại vòng 12 Ngoại hạng Anh, phong độ của Liverpool và Nottingham Forest đang cho thấy sự trái ngược hoàn toàn. Trong khi đội chủ sân Anfield đang trải qua giai đoạn khó khăn thì đối thủ của họ cũng không có được sự ổn định cần thiết.

Phong độ của Liverpool

Liverpool đang có một giai đoạn đầy biến động dưới thời tân HLV Arne Slot. Sau khởi đầu có phần hứng khởi, đội bóng này đã phải đối mặt với một tháng 10 thảm họa và tháng 11 đầy ảm đạm. Thất bại 0-3 trước Man City gần đây đã là trận thua thứ 5 trong 6 trận gần nhất của họ tại Premier League, khiến hy vọng bảo vệ ngôi vương trở nên xa vời.

Hiện tại, Liverpool đang đứng ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Hàng loạt vấn đề đã bộc lộ, từ sự sa sút của các ngôi sao như Mohamed Salah cho đến một hàng tiền vệ bị cho là “ì ạch, chậm chạp và thiếu sức bật”. Những thay đổi nhân sự ồ ạt trong mùa hè cũng được cho là một phần nguyên nhân khiến đội bóng mất đi sự ổn định. Tuy nhiên, những chiến thắng trước Aston Villa và Real Madrid cũng cho thấy “Lữ đoàn đỏ” vẫn có những khoảnh khắc lóe sáng.

Liverpool đang thi đấu khá phập phồng

Phong độ của Nottingham Forest

Bên kia chiến tuyến, Nottingham Forest cũng đang chật vật ở khu vực cuối bảng xếp hạng, cụ thể là vị trí thứ 19 với chỉ 9 điểm. Phong độ của họ được đánh giá là rất tệ, đặc biệt là ở khâu ghi bàn và phòng ngự.

Trong 16 trận đã qua, họ đã phải nhận tới 8 thất bại. Dù vậy, vẫn có những điểm sáng le lói khi họ giành được chiến thắng 3-1 trước Leeds United hay cầm hòa Manchester United với tỷ số 2-2. Tuy nhiên, những thất bại đậm trước các đối thủ mạnh hơn cho thấy sự non kém của đội bóng này khi phải đối đầu với các “ông lớn”.

Lịch sử đối đầu Liverpool – Nottingham Forest

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Liverpool. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool đã giành chiến thắng tới 4 lần, trong khi Nottingham Forest chỉ có 2 lần ca khúc khải hoàn và 1 trận kết thúc với tỷ số hòa.

Đáng chú ý, trong lần gần nhất hành quân đến Anfield vào tháng 10 năm 2023, Nottingham Forest đã phải nhận thất bại đậm đà 0-3. Nhìn chung, Liverpool vẫn thể hiện được sự vượt trội của mình trong những cuộc đối đầu trực tiếp gần đây.

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Nottingham Forest

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Nottingham Forest mà bạn có thể tham khảo.

Soi kèo Liverpool – Nottingham Forest chi tiết

Dựa trên những phân tích về phong độ và lịch sử đối đầu, các chuyên gia đưa ra những nhận định chi tiết về các loại kèo của trận đấu này.

Kèo chấp

Với lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội, Liverpool được đánh giá cao hơn hẳn và chấp Nottingham Forest với tỷ lệ 1.25 trái. Dù phong độ gần đây của Liverpool không thực sự thuyết phục, nhưng Anfield luôn là một điểm tựa vững chắc. Thành tích toàn thắng trên sân nhà ở mùa giải trước là một minh chứng rõ nét. Trước một Nottingham Forest yếu kém và đang khủng hoảng, khả năng Liverpool có một chiến thắng cách biệt là rất cao.

Dự đoán: Liverpool -1.25

Kèo châu Âu

Kèo châu Âu cho thấy sự chênh lệch lớn khi tỷ lệ cho một chiến thắng của Liverpool chỉ ở mức thấp. Các chuyên gia gần như chắc chắn về một kết quả có lợi cho đội chủ nhà. Phân tích của Sports Mole cũng chỉ ra xác suất thắng của Liverpool lên tới 84,21%, trong khi khả năng thắng của Nottingham Forest chỉ là 5,28%. Do đó, lựa chọn Liverpool thắng ở kèo châu Âu là một quyết định an toàn, dù tỷ lệ lợi nhuận không cao.

Dự đoán: Liverpool thắng

Kèo Tài Xỉu

Với mức kèo tài xỉu được ấn định là 3 bàn, giới chuyên môn đang kỳ vọng vào một trận đấu có nhiều bàn thắng. Hàng công của Liverpool, dù có lúc trồi sụt, vẫn sở hữu những cá nhân có thể tạo ra đột biến. Trong khi đó, hàng thủ của Nottingham Forest lại tỏ ra khá mong manh. Các trận đấu gần đây của cả hai đội cũng thường có nhiều bàn thắng được ghi. Vì vậy, cửa Tài là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số

Dựa trên những phân tích trên, một chiến thắng đậm dành cho đội chủ nhà là kịch bản được dự đoán trước.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 3 – 1 Nottingham Forest

Liverpool sẽ có được 3 điểm trong trận đấu này

Tổng kết

Tóm lại, dù Liverpool đang gặp phải những vấn đề nhất định về phong độ, nhưng việc chỉ phải đối đầu với một Nottingham Forest yếu hơn về mọi mặt trên sân nhà Anfield là cơ hội không thể tốt hơn để họ tìm lại niềm vui chiến thắng. Mọi lợi thế đều đang nghiêng về phía “Lữ đoàn đỏ”. Xoilac tin rằng một chiến thắng tưng bừng không chỉ giúp thầy trò Arne Slot cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn là liều thuốc tinh thần quan trọng cho chặng đường đầy thử thách phía trước.